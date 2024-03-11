Чемпионка России по художественной гимнастике Анастасия Гузенкова завершила спортивную карьеру
Российская гимнастка Анастасия Гузенкова завершила спортивную карьеру.
«За все время в спорте у меня порой были переломные моменты, но я прошла такой большой путь не чтобы сдаваться. 2021 год был для меня достаточно сложным: травма стопы, бесконечные походы по врачам, безуспешное лечение, с трудом установленный диагноз и операция. Я приняла решение об окончании карьеры, мой путь в художественной гимнастике получился очень ярким, насыщенным, временами тернистым и сложным», — написала Гузенкова в телеграм-канале.
Гузенковой 21 год, она является пятикратной чемпионкой России по художественной гимнастике, победительницей этапов Кубка мира.
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Чемпионка России по художественной гимнастике Анастасия Гузенкова завершила спортивную карьеру
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