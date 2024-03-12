Чемпионом мира по русскому бильярду стал россиянин Никита Володин

В 2022-м завоевал первый титул, в 2024-м – повторил достижение.

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В наши дни в России не так-то много спортсменов, способных устроить феерию на мировой арене. Кто-то не так силён, как хотелось бы, а кого-то просто не выпускают на международные турниры из-за санкций.

Но среди тех, кто приносит славу российскому спорту даже в такие сложные времена, есть Никита Володин – 29-летний парень из небольшого городка Кингисепп в Ленинградской области. Прямо сейчас он является одним из сильнейших бильярдистов мира. Только за последние пару лет Никита выиграл все значимые турниры в русском бильярде. В 2022-м он стал чемпионом мира и России, в 2023-м выиграл Кубок мэра Москвы и Кубок чемпионов. А 2024 год начал с повторения успеха на чемпионате страны, первого места в Суперлиге на пару с Евгением Башкатовым и… второго титула чемпиона мира!

«Звание чемпиона даёт статус»

«Чемпионат мира всегда был целью номер один. Победа в нём – это апогей всей долгой работы и награда за труды», – рассказывал Никита Володин. «Даже в 2022 году я не думал, что чемпионат мира в корне поменяет мою жизнь. Когда уже стало точно известно о победе, то испытал смешанные чувства. Конечно, было чувство радости и понимание того, что титул от меня уже никуда не уйдёт. Звание чемпиона даёт статус. С другой же стороны, победа далась не без везения и не за явным преимуществом. Но на тот момент, учитывая мой уровень, по-другому и не могло быть».

Звание лучшего необходимо доказывать ежедневно. Это большой труд, и любая осечка, недооценка соперника приводят к необратимым последствиям. Так случилось и у Никиты, который в 2023-м проиграл ЧМ сразу после блестящей победы на Кубке мэра Москвы. Дело было в психологии?

«Мы сыграли Кубок мэра, и буквально через какое-то время начался чемпионат мира. Я позволил закрасться такой мысли, что и следующий турнир легко пройду. Якобы на багаже своего опыта и вот этого выигранного турнира. Но не получилось. У меня же сразу первая встреча получилась в виде оплеухи. Потому что я играл против не самого именитого спортсмена. Соперник был из Киргизии. Да, он играет неплохо, но я вел 5:0 по партиям до шести побед и в итоге проиграл со счётом 5:6. Для меня это было как гром среди ясного неба. И я сразу стал думать: «Так, а что же произошло?» Очень быстро вся эта уверенность падает, когда тебя в моменте переезжают. Дело было в неправильном отношении до турнира, неправильной оценке себя. По-другому нельзя сказать. Я всегда готов, всегда в режиме и всегда тренируюсь. Но очень тонкие моменты решают исход», — отметил он.

«Это очень редкое достижение»

Впрочем, поражение на чемпионате мира только раззадорило Никиту. И в итоге 2023 год стал для бильярдиста по-настоящему успешным.

«Выиграть в один год Кубок мэра и Кубок Кремля – это действительно редкое достижение. Это ведь два самых масштабных турнира на данный момент по количеству участников. И на первом, и на втором было больше 250 человек. Конечно, ты особо не рассчитываешь на победу в этом марафоне. Да, считаешь себя фаворитом, но, опять же, есть конкуренция. Считаю, что по значимости эти две победы перевешивают победу на чемпионате мира».

За спиной каждого чемпиона, как известно, стоят те, кто верил в этот успех с самого начала. Одним из творцов больших побед Никиты, конечно, является его отец – Николай Володин. Спортсмен рассказывал, что с раннего детства приходил вместе с папой в бильярдный клуб. Любовь к этому виду спорта появилась в те времена, когда мальчик ещё не доставал до стола.

«Папа постоянно работал в бильярд-клубе. Когда он меня притаскивал в бильярдную, я мог поползать по столу, покатать шары. А кий взял, наверное, лет в 10-11. В этом возрасте уже мог хотя бы дотягиваться до стола. Он моя поддержка и опора. Мы созваниваемся. Он говорит, что всё нормально. Знаете, сейчас он вообще перестал смотреть мои встречи, потому что ему эмоционально тяжело. Хотя после победы на чемпионате мира он как-то успокоился и вроде ему стало попроще за всем этим наблюдать. Так или иначе, любой новый турнир – это новые эмоции. Но всё равно он не может не переживать, чувствовать себя эмоционально комфортно. Поэтому иногда даже и не смотрит. Конечно, какие-то технические детали мы с ним не обсуждаем. Всё сводится к общению отца и сына», – добавил Володин.

Главный соперник – Диана Миронова?

Кубок чемпионов, который состоялся в прошлом году, Володину выиграть не удалось. Победа тогда досталась Диане Мироновой. Поражение в финале хоть и выбивается из победной серии, но обидным его точно не назовёшь. Никита до сих пор удивляется тому, насколько его визави перевернула ход игры.

«До 110-й минуты не возникало никаких вопросов. Было чёткое понимание, что нужно делать. Я Диану переигрывал тактически. Потом случилось что-то из разряда шоковых моментов. Такое бывает. Знаю, что в UFC случаются апсеты, где-то ещё фавориты проигрывают андердогам. Вот в этой встрече, наверное, случилось нечто похожее со счёта 6:3 в мою пользу. Диана показала максимум, который может показать человеческий организм. Не только мужской, но и женский. Она сыграла в идеальный бильярд, не сделав ни одной ошибки! И я не могу себя в чём-то обвинить и сказать, что где-то ошибся. Если пересмотреть, у меня осечки были только со стартового удара с разбоя. Больше не ошибался. А разбой – элемент, который не прогнозируется, его нельзя натренировать, в нём нельзя быть уверенным. Диана идеально собирала все позиции, которые я ей предоставлял. Так что это совокупность моего плохого начального удара и нереального состояния Дианы. У неё случился анабиоз, в котором у неё всё получалось. Она молодец, показала свой характер и победила заслуженно», – вспоминал Володин.

Поражение от Мироновой в финале болезненным не стало, говорит бильярдист. Но из него были сделаны правильные выводы на будущее.

«Это был хороший опыт. Мой тренер Евгений Акишин дал мне понимание того, из чего строятся победы и поражения. Я сказал себе, что есть моменты, которые выше нас и которые мы не поймём. В тот момент получилось так, что всё было за Диану. Я это принял и пошёл дальше», – сказал Никита.

В конце 2023 года Никита подписал контракт с компанией ПБК «Бильярд Сервис 1991». Теперь спортсмен может быть полностью сосредоточен на качестве игры, а все организационные вопросы решает его команда.

«До этого было так: если ты не выиграл ничего на турнире, то возвращаешься с пустыми карманами. И тебе надо как-то отбить всю эту историю. Благо рядом всегда находились люди, которые хотели меня поддержать. А сейчас даже мои медицинские потребности закрыты. Вообще, это первый в истории профессиональный бильярдный контракт. И это круто».

Теперь ясно одно – Никита Володин стал суперзвездой русского бильярда. И у вас есть прекрасный шанс стать свидетелями его игры и блестящих побед.