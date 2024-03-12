Российская велогонщица выиграла третий этап многодневки в Сальвадоре

Российская велогонщица Дронова выиграла третий этап многодневки в Сальвадоре
Российская велогонщика Тамара Дронова, выступающая за команду Roland, одержала победу на третьем этапе многодневки Tour El Salvador.
Дронова показала результат 2 часа 32 минуты 42 секунды на дистанции 100,5 км. Второе место заняла колумбийка Андреа Альзат
(Eneicat — CMTeam). Тройку лучших замкнула представительница Чили Аранса Вильялон (Soltec Iberoamérica).
В генеральной классификации Дронова поднялась на второе место, отставание от лидирующей швейцарки Елены Хартманн составляет 38 секунд.
Протяженность четвертого этапа составит 99 км.