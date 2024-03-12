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Российская велогонщица Дронова выиграла третий этап многодневки в Сальвадоре

Российская велогонщика Тамара Дронова, выступающая за команду Roland, одержала победу на третьем этапе многодневки Tour El Salvador.

Российская велогонщица выиграла третий этап многодневки в Сальвадоре
© РИА Новости

Дронова показала результат 2 часа 32 минуты 42 секунды на дистанции 100,5 км. Второе место заняла колумбийка Андреа Альзат

(Eneicat — CMTeam). Тройку лучших замкнула представительница Чили Аранса Вильялон (Soltec Iberoamérica).

В генеральной классификации Дронова поднялась на второе место, отставание от лидирующей швейцарки Елены Хартманн составляет 38 секунд.

Протяженность четвертого этапа составит 99 км.

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