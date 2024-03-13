Анархия в Гаити: отставка президента, поджог МВД и ультиматум Барбекю

Глубине неопределенности, охватившей Гаити после де-факто поражения полиции в борьбе с преступными группировками и вынужденной отставки врио президента и премьер-министра Ариэля Анри, позавидует кот Шредингера. Недавний глава государства, назначенный на высшие выборные должности в 2021 году после убийства предыдущего гаитянского лидера Жовенеля Моиза, выехал из страны еще в январе для переговоров с Кенией о силовой поддержке. А вот вернуться уже не смог — банды и повстанцы — кто есть кто, разобрать непросто — захватили две крупных тюрьмы и освободили тысячи заключенных, а в результате постоянных налетов на международный аэропорт Порт-о-Пренса самолету главы государства просто не давали разрешение на посадку. На этой неделе после переговоров с членами Карибского сообщества и посланниками США Анри ничего не оставалось, кроме как подать в отставку. В стране вроде бы будет формироваться переходный совет и временное правительство. Но как именно? Размышляет в эфире PBS профессор Виргинского университета Роберт Фаттон:

«Большой вопрос: что делать с бандитами и бандами? Будут ли они участвовать в переговорах или нет? Очевидно, что сегодня полиция Гаити неспособна поддерживать порядок. И ясно, что любое новое правительство должно будет что-то сделать с бандами, но не будет иметь для этого инструментов. Есть сомнения, что просто благодаря уходу Анри все разрешится само собой. Неясно даже, он ли сегодня главная причина кризиса. Банды могут попросту передумать. А учитывая, что они близки к захвату Национального дворца, им может захотеться назначить главой государства кого-то, кто не понравится ни населению Гаити, ни международному сообществу».

Ариэль Анри — более чем противоречивая фигура. После назначения на высшие госдолжности он годами обещал провести полноценные выборы, но голосование уже четвертый год откладывали под предлогом проблем с безопасностью. На деле проблема была в том, что многолетнее правление в статусе врио президента и премьера только усугубляло недовольство общества, которое другие умело эксплуатировали. Одним из таких игроков BBC (заблокирована в России) называет главу крупной группировки Джимми Барбекю Шеризье.

Бывший полицейский, которого в 10-х годах обвиняли в массовых убийствах и поджоге деревень на почве конфликта с другими бандами, в последние годы заделался борцом за демократию и против неизбранного Анри. Теперь, в отсутствие и старого премьера, и нового, Барбекю остается чуть ли не главной фигурой Гаити. Недавно он грозился, что без отставки Анри страну ждет гражданская война и даже «геноцид». Что будет теперь? Комментирует корреспондент Al Jazeera в карибском регионе Тереза Бо:

«Нужно будет наблюдать за реакцией в Порт-о-Пренсе и ответом бандформирований. Известно, что лидер альянса группировок G9 Джимми Шеризье по кличке Барбекю пригрозил владельцам столичных отелей, которые станут укрывать политиков, близких к Анри. Есть много сообщений о подготовке международного подразделения на помощь полиции Гаити, но это до сих пор не произошло. США заявили, что предоставят на это финансирование, но сроки пока не ясны. Зато мы знаем, что национальная полиция многократно запрашивала дополнительные силы и вооружения, поскольку у них попросту не хватает ресурсов для борьбы с группировками.

Как пишет The Independent со ссылкой на ООН и аналитиков, в Гаити действуют более 200 вооруженных группировок, из них более десятка входят в альянс Барбекю Шеризье. По данным издания, на фоне ослабления государства банды находили все больше способов зарабатывать, в том числе за счет похищения людей и прямого захвата ресурсов. Согласно отчету ООН, параллельно группировки обзаводились тяжелыми вооружениями, вплоть до крупнокалиберных пулеметов. После отставки Анри новых требований ни банда Барбекю, ни другие группировки пока не выдвигали.

Обстановка в Порт-о-Пренсе в фотогалерее BFM.ru: