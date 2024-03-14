Винер: наши гимнастки отказались выступать в нейтральном статусе

Ирина Винер: «Наши гимнастки, когда услышали требования МОК, сказали, что они не будут выступать на Олимпиаде»
Винер заявила, что российские гимнастки отказались выступать в нейтральном статусе.
«Наша сборная по художественной гимнастике, наши тренеры и гимнастки с самого начала, когда услышали требования для выступления на Олимпийских играх – белый флаг, специальная анкета, где от всего нужно отказаться, – сказали, что они не будут выступать на Олимпиаде. Они даже сказали так: «Под белой тряпкой, Ирина Александровна, мы выступать не будем. Мы привыкли, что на соревнованиях полные трибуны наших болельщиков и все скандируют: «Россия». Сказали, что сейчас выступать в таком статусе они не будут», — сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.
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Ирина Винер: «Наши гимнастки, когда услышали требования МОК, сказали, что они не будут выступать на Олимпиаде»
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