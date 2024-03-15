Чемпионка России среди юниоров Куницына дисквалифицирована на 3 года за допинг

Российская бегунья Анастасия Куницына дисквалифицирована на три года за допинг.

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Об этом сообщила Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

Спортсменка, представляющая Иркутскую область, признана виновной в нарушении Общероссийских антидопинговых правил, в частности пунктов 4.1 (наличие запрещенной субстанции, ее метаболитов или маркеров в пробе) и 4.2 (использование или попытка использования запрещенной субстанции или метода).

Срок дисквалификации действует по 26 февраля 2027 года. Все результаты Куницыной, показанные с 9 февраля 2024-го, аннулированы.

В 2022-м Куницына побеждала на юниорском первенстве России (до 20 лет) в беге на 3000 метров.