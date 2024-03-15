Губерниев призвал перестать рассказывать сказки про российский спорт

Журналист Дмитрий Губерниев заявил, что наш спорт не становится сильнее от отстранения отечественных спортсменов от международных соревнований, передает "Амурская правда".

"Мы видим как мировой спорт уходит вперед. Здесь нужно быть реалистом и прекратить рассказывать сказки по поводу того, что мы становимся сильнее . Мы стараемся не отстать", - сказал Губерниев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая "мирную миссию олимпийского движения".

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.