В МОК ответили на слова Позднякова о требовании об осуждении СВО

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет менять условия допуска российских и белорусских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже, их реализацию организация обсудит 19 марта. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе МОК, комментируя слова главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова о том, что российским спортсменам ради получения допуска необходимо будет осудить специальную военную операцию (СВО). ТАСС

«В отношении реализации этих принципов исполком МОК примет соответствующие решения на своем заседании на следующей неделе», — сообщили в МОК. RT на русском

«Все принципы были сформулированы и опубликованы 8 декабря 2023 года. Они изменены не будут. В отношении реализации этих принципов исполком МОК примет соответствующие решения на своем заседании на следующей неделе», — отметили в пресс-службе. Газета.Ru