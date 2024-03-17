Ангелина Мельникова выиграла четвёртую золотую медаль на ЧР по гимнастике

СИРИУС /Федеральная территория/, 17 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в командных соревнованиях Никита Нагорный победил на чемпионате России по спортивной гимнастике в опорном прыжке. Соревнования проходят на федеральной территории Сириус.

Победитель показал результат 14,566 балла. Второе место занял Артур Далалоян (14,433 балла), третьим стал Денис Аблязин (14,350). Все три гимнаста выступали в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио и завоевали золотые медали.

27-летний Нагорный также является серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр. Гимнаст завоевал три золотые медали чемпионатов мира и восемь раз становился чемпионом Европы. Нагорный снялся с финала чемпионата России в личном многоборье.