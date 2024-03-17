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Регбисты сборной Ирландии выиграли Кубок шести наций

Мужская сборная Ирландии по регби стала чемпионом Кубка шести наций 2024 года. Это произошло по итогам заключительного, пятого тура соревнования.

Регбисты сборной Ирландии выиграли Кубок шести наций
© Чемпионат.com

В нем «клеверные» на дублинском стадионе «Авива» встречались со сборной Шотландии.

Первый тайм завершился с минимальным преимуществом хозяев — 7:6. После перерыва Ирландия укрепила лидерство и удержала победный результат – 17:13.

Подопечные Энди Фаррелла набрали 20 очков и стали недосягаемыми для соперников. Шотландия же с 12 очками переместилась на промежуточное второе место.

Этот титул стал для ирландцев вторым подряд. Теперь сборная Ирландии является шестикратным чемпионом турнира.

Ранее российский регбист Кирилл Готовцев стал обладателем Кубка Премьершипа в составе английского «Глостера».

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