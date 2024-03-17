Россиянка Лысенко стала третьей в кейрине на Кубке наций

Российская велогонщица Алина Лысенко завоевала бронзовую медаль в кейрине на Кубке наций, который проходит в Гонконге.

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Первое место заняла британка Эмма Финукейн, второй стала немка Эмма Хинце (+0,128). Россиянка проиграла лидеру 0,225 секунды.

Российские велогонщики могут выступать в нейтральном статусе на международных соревнованиях в случае индивидуальной заявки или если выступают в составе профессиональной команды, зарегистрированной не под флагом России или Белоруссии.