Шишкина: «МОК ведет себя недружественно по отношению к нашей стране»

Трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина в разговоре с «Матч ТВ» назвала недавний призыв Международного олимпийского комитета (МОК) не участвовать в «Играх дружбы» в России агрессивным шагом.

МОК 19 марта призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в «Играх дружбы» в России.

— Смогут ли «Игры дружбы» заменить Олимпиаду нашим спортсменам?

— Не знаю, еще же не было такого формата соревнований. Нужно посмотреть, как они пройдут. У России огромный опыт проведения мероприятий самого высокого уровня. Я думаю, что все должно пройти очень круто.

Я думаю, что МОК ведет себя очень недружественно по отношению к нашей стране, нашим спортсменам. Спорт должен объединять, прививать дружбу, единение. А в итоге — призыв бойкотировать «Игры дружбы». Очень агрессивный шаг со стороны МОК.

— Где спортсменам искать мотивацию?

— Я думаю, что в любви к своему виду спорта, в любви к своей стране. В тех болельщиках, которые за них болеют на всех соревнованиях. Я лично всегда очень чувствовала поддержку людей: и в социальных сетях, и на улицах. Я думаю, что это хорошая мотивация, — сказала Шишкина «Матч ТВ».

Первые в истории «Игры дружбы» пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.