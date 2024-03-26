Стало известно, где пройдет Кубок мира по самбо

Армения примет Кубок мира по самбо — 2024. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (FIAS).

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Турнир пройдет 4-5 апреля в Ереване. Помимо хозяев соревнований, сборной Армении, заявки на участие в Кубке мира подали команды Болгарии, Греции, Италии, Казахстана, Молдавии, Румынии, Узбекистана, Украины и сборная беженцев. Отмечается, что представители Белоруссии, России и Франции выступят в нейтральном статусе в соответствии с решением исполкома FIAS.

«Армянская столица все чаще принимает у себя крупные турниры по самбо, и этот год не станет исключением: помимо Кубка мира по самбо, в августе здесь также должен состояться Кубок президента Национального олимпийского комитета Армении Гагика Царукяна.

Уверен, предстоящий Кубок мира запомнится участникам и зрителям не только яркими и зрелищными поединками, но и наличием в программе дисциплины женское боевое самбо, которое постепенно становится неотъемлемой частью всех международных соревнований», — заявил глава FIAS Василий Шестаков.

Турнир является квалификационным, в 2024 участники соревнований смогут получить первые рейтинговые очки. Кроме того, Кубок мира — это этап отбора на Всемирные игры по боевому самбо, которые пройдет с 7 по 17 августа 2025 года в китайском Чэнду.