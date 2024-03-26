Израиль лишили права на проведение ЧЕ по гимнастике

Израиль не сможет провести чемпионат Европы по спортивной гимнастике в 2025 году. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского гимнастического союза (European Gymnastics).

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Исполком European Gymnastics принял решение о переносе соревнований в другую страну из-за сложившейся ситуации в Израиле. Турнир должен был пройти в Тель-Авиве. European Gymnastics снова рассмотрит заявки стран на проведение соревнований. Их можно подать до 23 апреля.

10 ноября Международная федерация гимнастики (FIG) представила требования к допуску россиян на международные турниры. Российские атлеты, которые желают принять участие в соревнованиях под эгидой организации, должны будут направить платную заявку в организацию, которая в течение 30 дней примет решение об их допуске или недопуске.

Помимо этого, гимнасты и гимнастки не должны числиться в силовых структурах России, а также быть замечены в публичной поддержке боевых действий. В случае допуска россиянам будет запрещено демонстрировать какие-либо национальные атрибуты.