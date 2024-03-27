Российскому каноисту Штокалову до сих пор не вручили бронзовую медаль Олимпиады-2016

Российский каноист Илья Штокалов до сих пор не получил бронзовую награду Олимпийских игр 2016 года, которая была присуждена ему почти шесть лет назад. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

"Никаких изменений не произошло, мне мою медаль пока не вручили, - сказал Штокалов. - Несколько лет назад я выбрал Олимпийский музей в Лозанне местом получения награды, но до сих пор меня туда не пригласили".

11 июля 2018 года Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию молдавского каноиста Сергея Тарновского, показавшего на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро третий результат на дистанции 1 000 метров и впоследствии лишенного бронзовой награды за нарушение антидопинговых правил. Штокалов тогда занял четвертое место, уступив молдавскому спортсмену по фотофинишу. Международный олимпийский комитет в августе 2018 года принял окончательное решение о передаче бронзы Игр-2016 россиянину.

Штокалову 37 лет, он является чемпионом мира и Европы среди юниоров. В 2009 году он стал бронзовым призером взрослого чемпионата Европы, в 2013-м выиграл бронзу Универсиады в Казани.