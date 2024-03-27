Чемпион России по яхтенному спорту вышел на связь после исчезновения у берегов Чили

Чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин вышел на связь после пропажи его судна у берегов Чили, сообщила подруга яхтсмена Юлия Морозова.
Елагин не выходил на связь с 19 марта, когда, находясь у берегов Чили, он сообщил о проблемах с управлением. В тот же день он пропал с радаров.
— Нашелся! Наконец‑то хорошие новости. Сегодня ночью пришли вот эти сообщения. Виталя дал о себе знать. По словам этого судна, ими получено по радиосвязи сообщение связаться со мной и сообщить его координаты. Сейчас береговая команда решает, какие предпринять действия далее. Всем в той стороне розданы оповещения связываться с Виталей, — написала Морозова в Telegram‑канале «Дочь Ветра в Океане», который принадлежит Елагину.