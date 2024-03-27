Чемпион России по яхтенному спорту вышел на связь после исчезновения у берегов Чили

Чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин вышел на связь после пропажи его судна у берегов Чили, сообщила подруга яхтсмена Юлия Морозова.

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Елагин не выходил на связь с 19 марта, когда, находясь у берегов Чили, он сообщил о проблемах с управлением. В тот же день он пропал с радаров.