Московские школьники показали высокие результаты на Всероссийской олимпиаде

Подведены итоги Всероссийской олимпиады школьников по физике, МХК, истории и ряду других предметов. Москвичи показали высокие результаты.

В этом году в финальном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвуют более 2000 москвичей. Итоговые соревнования по 24 предметам проходят с 18 марта по 3 мая на площадках 13 субъектов Российской Федерации и федеральной территории «Сириус».

— На протяжении трех лет в финал олимпиады выходят более 2000 москвичей — это около 40 процентов всех участников этого этапа. В прошлом сезоне сто личная команда завоевала 1391 диплом. Награды получили ученики 219 школ, — отметили в Департаменте образования и науки Москвы.

В ведомстве уточнили, что дипломы победителей и призеров дают их обладателям право в течение четырех лет поступить без экзаменов в любой российский вуз или 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету. Москва также поощряет школьников денежными призами.

Диплом призера олимпиады по физике завоевал в этом году ученик 11-го класса лицея «Вторая школа» Виталий Литвинцев. Он участвовал в состязании третий год подряд.

— В первый раз попробовал в 9-м классе, но в финал не прошел. А уже в 10-м и 11-м классах стал призером, — рассказал он.

Чтобы добиться успеха на олимпиаде, Виталий много и усердно занимался. Посещал кружок в Центре педагогического мастерства, решал олимпиадные задачи дома. Помог, безусловно, и высокий уровень знаний, полученных в школе.

— На мой взгляд, в 11-м классе задания теоретической части оказалась сложнее практических, — поделился школьник.

Самый главный секрет успеха Виталия Литвинцева — любовь к предмету. Физикой он увлекся еще в средней школе благодаря родителям и хорошему педагогу, а в старших классах решил, что физика станет делом его жизни.

— Это наука обо всем, что нас окружает, — подчеркнул призер олимпиады. — И это невероятно увлекательно!

После окончания школы Виталий планирует поступать в Московский физико-технический институт на факультет физических исследований имени Ландау.

Одиннадцатиклассник Всеволод Сазонов из школы № 1434 «Раменки» в этом году завоевал диплом победителя Всероссийской олимпиады школьников по истории.

— Главное — развивать аналитические способности, которые позволят вам не только пройти тестовый тур, где требуется некоторый анализ, но и решить другие сложные задания, написать эссе, — поделился советами Всеволод Сазонов.

В общей сложности на Всероссийской олимпиаде по истории московские школьники в этом году получили 70 дипломов, из них 15 учеников стали победителями, 55 — призерами.

СПРАВКА

Подготовку сборных Москвы для Всероссийской олимпиады проводит Центр педагогического мастерства столичного Департамента образования и науки. В течение всего учебного года для учеников проходят еженедельные занятия, лекции, открытые мероприятия и выездные сборы.