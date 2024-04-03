В МОК уточнили требования по нейтральной форме россиян на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) уточнил требования по нейтральной форме россиян на Олимпиаде-2024. Lenta.ru

«Поскольку нейтральные спортсмены будут выступать индивидуально, им не требуется единая форма. Однако соревновательная и внесоревновательная одежда должна соответствовать единым рекомендациям, изложенным в «Принципах участия для индивидуальных нейтральных спортсменов», утвержденных исполкомом МОК 8 декабря 2023 года», - сообщили в организации. ТАСС

Ранее в МОК рассказали, что россияне будут иметь такие же права, как и другие олимпийцы. RT на русском