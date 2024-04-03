Российская пловчиха-рекордсменка отказалась от участия в Олимпиаде

Российская пловчиха-рекордсменка Евгения Чикунова отказалась от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Lenta.ru

«Поеду ли я на Олимпиаду? Нет. И нейтральный статус не буду получать. Буду следить. Но себя в качестве нейтрального спортсмена не вижу», — заявила она. RT на русском

«Я считаю, что условия, когда нас не будет даже в медальном зачете, это край. В Токио я выступала за команду Олимпийского комитета России, была принадлежность, а сейчас вообще ничего не будет. Это позор для МОК выставлять такие условия. Выбор без выбора. Думаю, они понимают, что малое количество людей на это пойдет», — сказала Чикунова. Матч ТВ