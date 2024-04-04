Российские скалолазы не выступят на Олимпиаде в Париже

Российские скалолазы невыступят на квалификационных отборочных турнирах на Игры.

© Пресс-служба Федерации скалолазания России

Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC).

«Единственная возможность для россиян отобраться на Олимпиаду – это организованная Международным олимпийским комитетом серия турниров в Шанхае и Будапеште. Российские спортсмены не примут в них участия, поэтому на Олимпиаде в Париже не будет российских скалолазов», – сообщили в пресс-службе IFSC.

Турнир в Шанхае пройдет с 16 по 19 мая, в Будапеште – с 20 по 23 июня.