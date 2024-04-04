Российские скалолазы не выступят на Олимпиаде в Париже
Российские скалолазы невыступят на квалификационных отборочных турнирах на Игры.
Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC).
«Единственная возможность для россиян отобраться на Олимпиаду – это организованная Международным олимпийским комитетом серия турниров в Шанхае и Будапеште. Российские спортсмены не примут в них участия, поэтому на Олимпиаде в Париже не будет российских скалолазов», – сообщили в пресс-службе IFSC.
Турнир в Шанхае пройдет с 16 по 19 мая, в Будапеште – с 20 по 23 июня.
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Российские скалолазы не выступят на Олимпиаде в Париже
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