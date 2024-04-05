Глава ОКР назвал российских теннисистов на Олимпиаде командой иноагентов

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в своем Telegram-канале высказался о выступлении российских теннисистов на Играх-2024. Lenta.ru

«Хочу подчеркнуть, что разделяю и поддерживаю позицию Ирины Александровны, наши мнения здесь полностью совпадают. Единственное, не соглашусь с определением «команда бомжей» конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что «играют за себя», осуждают политику своей страны и СВО. Так что правильнее, с моей точки зрения, — «команда иноагентов», — написал Поздняков. Газета.Ru

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер в интервью "Спорт-Экспрессу" заявила, что будет считать россиян, которые выступят на Олимпиаде в Париже, "командой бомжей". Первая ракетка России Даниил Медведев в разговоре со "Спорт-Экспрессом" заявил, что не согласен с мнением Винер. ТАСС