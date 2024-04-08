Уровень загрязнения воды на объекте ОИ-2024 реке Сене значительно превышает норму

Некоммерческая экологическая организация Surfrider Foundation выразила обеспокоенность качеством воды в реке Сена, где пройдут соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде во время Олимпийских игр 2024 года.

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По данным источника, из 14 измерений, которые ассоциация провела в период с конца сентября 2023 года по конец марта 2024 года под мостами Александра III и Альма (именно там будут соревноваться триатлонисты и пловцы) 13 проб оказались с большим превышением допустимых порогов по уровню загрязнения кишечной палочкой и другими бактериями.

Олимпийские игры в Париже (Франция) пройдут с 26 июля по 11 августа. Соревнования по триатлону состоятся 30- 31 июля и 5 августа, по плаванию на открытой воде — 8 и 9 августа. В начале августа 2023 года генеральную репетицию турнира по плаванию на открытой воде пришлось отменить из-за значительного превышения пороговых значений качества воды.