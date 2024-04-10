Олимпийские соревнования по триатлону на Сене могут быть отменены

Олимпийские соревнования по триатлону на Сене могут быть перенесены или отменены из-за уровня загрязнения воды в реке
Глава оргкомитета Парижа-2024 выразил опасения из-за уровня загрязнения воды в Сене.
Ранее некоммерческая экологическая организация Surfrider Foundation провела исследование воды в реке. 13 проб из 14, которые были взяты в период с конца сентября 2023 года по март 2024-го, показали превышение допустимого уровня загрязнения кишечной палочкой и другими бактериями.
На Сене должны пройти соревнования по плаванию и триатлону.
«Это одна из самых больших проблем, и мы усердно работаем над ее решением. Правительство реализовывает большую инвестиционную программу, направленную на очищение воды в реке, и с точки зрения олимпийского наследия, этот проект просто фантастический.
Мы по-прежнему уверены, что триатлон пройдет на Сене, у нас есть план на случай непредвиденных обстоятельств.
Соревнования могут быть отложены из-за дождей, которые могут повлиять на качество воды. Так как триатлон запланирован на начало Игр, мы можем дождаться лучших погодных условий.
Окончательное решение о возможном запрете соревнований будет продиктовано правилами Международной федерации. Конечно, это то, чего мы хотим избежать», – заявил Тони Эстанге.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Соревнования по триатлону запланированы на 30-31 июля и 5 августа, по плаванию на открытой воде – на 8 и 9 августа.
Личка о шансах «Динамо» на чемпионство: «Меньше 10%. У «Зенита» преимущество в 6 очков – будет тяжело их догнать»
Дмитрий Губерниев: «Мы сейчас делаем все, чтобы китайцы стали нашими сородичами. Загитова зрит в корень с учетом того, что происходит в экономике»
Олимпийские соревнования по триатлону на Сене могут быть перенесены или отменены из-за уровня загрязнения воды в реке