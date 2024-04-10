$93.22+0.47101.23+0.49
Войти в почту

World Aquatics исключила Гирева из списка спортсменов с нейтральным статусом

World Aquatics исключила призера Олимпийских игр пловца Ивана Гирева из списка спортсменов, получивших нейтральный статус.

World Aquatics исключила Гирева из списка спортсменов с нейтральным статусом
© РИА Новости

Гирев отозвал нейтральный статус, он был единственным российским спортсменом, получившим его от World Aquatics. Ранее международная федерация и президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщили, что Гирев направил запрос об отзыве нейтрального статуса.

В обновленном списке на сайте Aquatics Integrity Unit имени Гирева уже нет.

Летние виды спорта
Иван Гирев
Владимир Сальников