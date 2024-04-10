World Aquatics исключила Гирева из списка спортсменов с нейтральным статусом

World Aquatics исключила призера Олимпийских игр пловца Ивана Гирева из списка спортсменов, получивших нейтральный статус.

Гирев отозвал нейтральный статус, он был единственным российским спортсменом, получившим его от World Aquatics. Ранее международная федерация и президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщили, что Гирев направил запрос об отзыве нейтрального статуса.

В обновленном списке на сайте Aquatics Integrity Unit имени Гирева уже нет.