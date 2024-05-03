Губерниев: умные и сильные от Олимпийских игр не отказываются

«Умные и сильные от Олимпийских игр не отказываются! Пловцам на заметку». Губерниев о нейтральном статусе российских гребцов
Дмитрий Губерниев заявил, что «умные и сильные не отказываются от Олимпиады».
Ранее стало известно, что 13 российских гребцов на байдарках и каноэ получили нейтральный статус для участия в международных стартах.
«Просто классная команда байдарочников и каноистов может не просто поехать в Париж, но и за медали там бороться! Сейчас олимпийский отбор в Венгрии… Пожелаем гребцам легкой воды! Умные и сильные от Олимпийских игр не отказываются! ❤️💪 Пловцам на заметку…» – написал комментатор Губерниев в своем телеграм-канале.
Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские спортсмены смогут выступить там, если получат нейтральный статус и пройдут квалификацию.
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«Умные и сильные от Олимпийских игр не отказываются! Пловцам на заметку». Губерниев о нейтральном статусе российских гребцов
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