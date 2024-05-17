Олимпийский чемпион рассказал о проблемах в российской спортивной ходьбе

Олимпийский чемпион Иваненко рассказал о проблемах в российской спортивной ходьбе
Недостаточное финансирование спорта на региональном уровне является одной из основных причин снижения количества атлетов, занимающихся спортивной ходьбой. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион 1988 года в ходьбе на 50 км Вячеслав Иваненко.
10 мая в Казани прошел чемпионат России по спортивной ходьбе. За титулы сильнейших ходоков страны на дистанции 20 км боролись 13 мужчин и 7 женщин, на дистанции 35 км - 8 мужчин и 5 женщин, причем две из них, Екатерина Ежова и Надежда Ратникова, являются тренерами.
"Почему на чемпионат России приехало немного участников? Считаю, что это связано с недостаточным финансированием в регионах, которые не могут послать на соревнования больше своих спортсменов, - сказал Иваненко. - Также следует больше поддерживать молодых спортсменов, которые учатся в последних классах школ. Это самый тяжелый период для них, потому что спортсмены стоят перед выбором: целенаправленно готовиться к поступлению в вуз или продолжать тренироваться".
По словам олимпийского чемпиона, сейчас все больше перспективных спортсменов в регионах, не видя больших стимулов в спорте, принимают решение сосредоточиться на учебе. Отсутствие возможности выступать на международных стартах, как считает Иваненко, также является одной из причин преждевременного ухода из спорта молодых ходоков.
"Когда человек много лет тренируется, то к 25 годам он готов выступать и показывать достойные результаты на любом международном старте, но сейчас ему дают возможность проявить себя только на уровне России. Но каждый спортсмен мечтает выступить, в первую очередь, на чемпионате мира и Олимпийских играх, подготовиться именно к мировым стартам. И, конечно, все эти запреты очень сильно отражаются на психологии спортсменов", - считает собеседник ТАСС."Я думаю, что в будущем мы все равно будем выигрывать медали. Нужно продолжать готовиться, у нас растут прекрасные молодые спортсмены. Российская спортивная ходьба продолжает жить", - заключил Иваненко.