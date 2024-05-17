Олимпийский чемпион рассказал о проблемах в российской спортивной ходьбе

Недостаточное финансирование спорта на региональном уровне является одной из основных причин снижения количества атлетов, занимающихся спортивной ходьбой. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион 1988 года в ходьбе на 50 км Вячеслав Иваненко.

10 мая в Казани прошел чемпионат России по спортивной ходьбе. За титулы сильнейших ходоков страны на дистанции 20 км боролись 13 мужчин и 7 женщин, на дистанции 35 км - 8 мужчин и 5 женщин, причем две из них, Екатерина Ежова и Надежда Ратникова, являются тренерами.

"Почему на чемпионат России приехало немного участников? Считаю, что это связано с недостаточным финансированием в регионах, которые не могут послать на соревнования больше своих спортсменов, - сказал Иваненко. - Также следует больше поддерживать молодых спортсменов, которые учатся в последних классах школ. Это самый тяжелый период для них, потому что спортсмены стоят перед выбором: целенаправленно готовиться к поступлению в вуз или продолжать тренироваться".

По словам олимпийского чемпиона, сейчас все больше перспективных спортсменов в регионах, не видя больших стимулов в спорте, принимают решение сосредоточиться на учебе. Отсутствие возможности выступать на международных стартах, как считает Иваненко, также является одной из причин преждевременного ухода из спорта молодых ходоков.