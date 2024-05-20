Винер рассказала, в каком случае гимнасткам следует бросать спорт

Девушкам всегда следует ставить на первое место семью, заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. В беседе с 360.ru она посоветовала гимнасткам бросать спорт, если он начинает вредить семейной жизни.

Своем мнение Винер объяснила тем, что родилась в Узбекистане в традиционной семье во времена, когда женщины носили паранджу и во всем подчинялись мужу. При этом своих родителей она назвала современными людьми.

«Но семья, я понимала, всегда должна быть на первом месте, — добавила Винер. — Я детей учу с самых их первых шагов: если спорт мешает школе, надо бросать школу, но, если спорт мешает семье, — надо бросать спорт. Семья — это первое. Дети, муж — первое».

Напомним, до этого Винер прокомментировала решение Международной федерации гимнастики (FIG) убрать название пяти элементов, названных в честь спортсменок из России. Она заявила о попытках уничтожить все, что связано с Россией.