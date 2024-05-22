Россиянка рассказала о заочной борьбе с зарубежными спортсменами

Победительница командного чемпионата России по легкой атлетике в прыжках с шестом Полина Кнороз, лишенная возможности выступать на международных стартах, следит за результатами сильнейших зарубежных соперниц и небезуспешно с ними заочно конкурирует. Об этом Кнороз рассказала ТАСС.

На командном чемпионате России в Сочи Кнороз победила, прыгнув на 4,73 метра. Такой же результат на майском этапе Бриллиантовой лиги в Дохе показали австралийка Нина Кеннеди и британка Молли Кодери.

"Я знаю, как прыгали девчонки на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе, - отметила Кнороз. - Сумела догнать их здесь, чему очень рада". "Довольна своими прыжками в первом старте летнего сезона, в Сочи я показала, можно сказать, потрясающий результат. Счастлива, что так все сложилось, мне было очень тяжело и морально, и физически, но поддержка семьи, друзей, Тимура Моргунова и моего тренера все-таки сыграли свою роль. Мне было очень сложно прыгнуть выше, потому что я еще не вышла на полный разбег и не нахожусь в своей лучшей соревновательной форме. Вообще не думала, что покажу такой результат", - призналась чемпионка России.

Кнороз добавила, что для нее на соревнованиях в Сочи первоочередной задачей было попадание в тройку призеров, чтобы отобраться на июньские Игры БРИКС.

"Надеюсь, что там я буду прыгать как минимум не хуже, чем в Сочи. Я очень жду в Казани Иру Жук из Белоруссии, мы любим прыгать вместе, обязательно зарубимся с ней в секторе", - заключила собеседница ТАСС.

Российские и белорусские легкоатлеты с марта 2022 года после обострения ситуации на Украине лишены возможности выступать на крупных международных стартах.