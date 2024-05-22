Кочанова выиграла золото командного чемпионата России в прыжках в высоту

Легкоатлетка Мария Кочанова стала победительницей командного чемпионата России в прыжках в высоту.

Соревнования проходят в Сочи, результат Кочановой — 1,93 метра. Второй стала Кристина Королева (1,91), бронза в активе Полины Парфененко (1,91).

Представительница Белоруссии Виолетта Скворцова показала лучший результат в тройном прыжке — 14,85 метра. Так как белорусские спортсмены участвуют в соревнованиях вне зачета, чемпионкой признана Дарья Нидбайкина (14,27). Серебро в активе Екатерины Коневой (14,24), бронза у Валерии Воловликовой (13,98).

В женской эстафете 4×400 метров золото выиграла команда Курской области (3 минуты 31,07 секунды). Второе место у Московской области (3.35,63), бронзу завоевала команда Иркутской области (3.36,89). У мужчин в этой дисциплине победу одержала команда Краснодарского края (3.05,48). Серебро завоевала команда Ульяновской области (3.08,86), бронза у Санкт‑Петербурга (3.09,31).