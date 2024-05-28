Чемпионка Мамун рассказала о домогательствах тренера

Маргарита Мамун, олимпийская чемпионка Игр-2016, рассказала в интервью на YouTube-канале «Витя Кравченко», что тренер приставал к ней и к другим девочкам.

Спортсменка уточнила, что вместе с другими девушками из группы ходила с тренером в кино. Во время сеанса мужчина мог положить руку на коленку сидящей рядом гимнастке.

«Он делал разные вещи, но до самого ужасного в моем случае не дошло. Эти сажания на колени, массаж ног, который происходит уже выше допустимого», — отметила Мамун.

По словам гимнастки, в те моменты, когда тренер домогался до нее, она чувствовала себя некомфортно, понимала, что это неправильно, но ее буквально парализовало, она ничего не могла сделать.

Мамун завершила профессиональную карьеру 4 ноября 2017 года. Вместе с мужем, пловцом Александром Сухоруковым, она воспитывает сына Льва.