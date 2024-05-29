Гимнастка Мамун: Игры дружбы не являются заменой Олимпиаде

Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной Маргарита Мамун на YouTube-канале Вити Кравченко заявила, что Игры дружбы не являются заменой Олимпиаде.

«Много слышу, что мы заменим Играми дружбы Олимпиаду. И мне от этого не очень приятно становится.. Игры дружбы проводите — здорово. Но не надо говорить, что это замена Олимпиаде. Это не так», — сказала Мамун.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA).

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.