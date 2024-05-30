Гимнастка Аверина призналась, что хочет детей

Российская гимнастка Арина Аверина заявила, что хотела бы завести семью и детей, передает РИА Новости.

«Конечно, хочется семью и детей. Но я бы не сказала, что это с рождением племянницы пришло. Мы стали об этом задумываться еще года два назад. В планах все это есть», — сказала Арина.

Сестры Арина и Дина Аверины объявили об окончании профессиональной карьеры 23 февраля 2024 года. На Олимпийских играх 2020 года в Токио Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье. Арина Аверина осталась без медали, заняв в итоговом протоколе четвертое место.

Несколько месяцев назад Дина и Арина стали тетями. Их сестра Полина родила дочь.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине. С 1 января 2024 года ограничения действовать перестали.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.