Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала, какие советы дала бы себе в детстве.

В субботу, 1 июня, санкт‑петербургский дворец художественной гимнастики «Жемчужина» отмечает 15 лет. Среди почетных гостей праздника — Мамун, чемпионки мира Дина и Арина Аверины, Алина Алиева, Мария Борисова, Ангелина Ипатова и другие выпускницы.

— Здесь мой второй дом, где меня всегда встречали с теплотой, и я мысленно возвращаюсь в детство. Я приезжала сюда после своих побед на крупных соревнованиях, когда были сложности, травмы и неопределенность. Здесь отмечала свое 18‑летие, а еще именно в этом дворце мне вручали заслуженного мастера спорта. Поэтому всегда очень добрые чувства об этом дворце. Себе маленькой я бы посоветовала верить в себя, не бояться ошибаться и мечтать как можно больше, — передает слова Мамун корреспондент «Матч ТВ».

Мамун — олимпийская чемпионка Игр‑2016 в Рио‑де‑Жанейро, семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, четырехкратная чемпионка Европы.