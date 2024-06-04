Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене не выступит на Играх БРИКС из-за травмы. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко.

4 июня пресс-служба ВФЛА опубликовала состав национальной команды на Игры БРИКС, Ласицкене в список не вошла.

"Мария Ласицкене из-за травмы не принимала участия в командном чемпионате России, который был отборочным стартом на Игры БРИКС, - сказала Глущенко. - Спортсменка только восстанавливается после травмы, поэтому она не входила в число кандидатов в состав сборной на соревнования в Казани".

Ласицкене 31 год, она является единственной трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту (2015, 2017, 2019), дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении (2014, 2018).

Игры БРИКС пройдут с 11 по 23 июня в Казани.