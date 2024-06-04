Федерация дзюдо России назвала состав сборной на Олимпийские игры в Париже

Федерация дзюдо России опубликовала состав сборной на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает «Чемпионат».

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Отмечается, что всего в перечень попали 12 спортсменов — семь мужчин и пять женщин. Согласно списку, на Олимпийские игры поедет Рамазан Абдулаев, Мурад Чопанов, Данил Лаврентьев, Тимур Арбузов, Михаил Игольников, Матвей Каниковский, Инал Тасоев, а также Сабина Гилязова, Дарья Курбонмамадова, Дали Лилуашвили, Мадина Таймазова и Элис Старцева.

Олимпийские игры в Париже начнутся 26 июля и продлятся до 11 августа 2024 года. Ранее МОК допустил до участия в соревнованиях спортсменов из России, но только под нейтральным флагом.