Российские спортсмены получили 49 лицензий в семи видах спорта для участия в Олимпиаде-2024
Российские спортсмены получили 49 лицензий для участия в Олимпиаде-2024 в Париже.
Как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, речь идет о семи видах спорта: теннисе, дзюдо, борьбе, велоспорте, тхэквондо, прыжках на батуте, гребле на байдарках и каноэ. Количество лицензий еще может измениться.
«Общероссийские спортивные федерации самостоятельно принимали решение об участии в Играх и в отборе на них. В итоге наши и белорусские спортсмены смогут выступать на Олимпиаде индивидуально и в нейтральном статусе», – сказал Чернышенко, отвечая на вопрос о том, смогут ли спортсмены участвовать в Играх, не боясь, что нарушат российский закон.
«10 июня завершится розыгрыш лицензий в теннисе, в итоге их количество, которое могут получить наши спортсмены, может как увеличиться, так и уменьшиться», – добавил Чернышенко.
Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Там смогут выступить российские спортсмены, которые получат нейтральный статус.
Российские спортсмены получили 49 лицензий в семи видах спорта для участия в Олимпиаде-2024
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