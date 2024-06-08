Тарасова: без русских спорт — это просто смешно, мы были, есть и будем

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала отличной рекламой российского спорта постер с рекламой Олимпийских игр во Франции, где была изображена Елена Исинбаева и российский флаг. Ее слова приводит ТАСС.

"Они выставляют эту фотографию, говоря о том, что смотрите: это Олимпийские игры и это русские. И все знают, что она русская. Все понимают, что это Исинбаева, и, на мой взгляд, это огромная реклама Российской Федерации, российского спорта. Потому что без русских спорт — это просто смешно, мы были, есть и будем", - заявила Тарасова.



В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Стало известно, кто заказал плакат ОИ‑2024 с Исинбаевой и российским флагом

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.