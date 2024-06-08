Исинбаева с российским флагом появилась в официальной рекламе Олимпиады в Париже

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева появилась на официальном рекламном баннере предстоящих летних Олимпийских игр в Париже, кадры завирусились в социальных сетях.

На постере Исинбаева изображена со спины с российским флагом после завоевания золотой медали в прыжках с шестом на Играх в Пекине в 2008 году.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, бронзовый призер Олимпиады‑2012, многократная чемпионка мира, обладательница 28 мировых рекордов.

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Столица Франции примет Олимпийские игры 2024 года с 26 июля по 11 августа.

Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре 2023 года объявил, что допустит российских спортсменов, успешно прошедших отбор, до Олимпиады‑2024 в индивидуальном нейтральном статусе без флага, гимна и других национальных символов.