Стало известно, кто заказал плакат ОИ‑2024 с Исинбаевой и российским флагом

Как стало известно «Матч ТВ», официальный рекламный баннер Олимпиады‑2024 в Париже с изображением Елены Исинбаевой с российским флагом был заказан департаментом Сен‑Сен‑Дени брендинг‑агентству Iceberg.

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Как указал сам исполнитель, проект направлен на «укрепление территориальных связей при проведении Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года». На постере известная фотография Исинбаевой с Олимпиады 2008 года в Пекине. Россиянка после завоевания золотой медали в прыжках с шестом праздновала триумф с российским флагом в руках. Исинбаева изображена со спины, фотографию «отзеркалили», однако номер её биба, как и российский флаг, легко читается и не оставляет сомнений. Плакат сопровождает слоган: «Олимпиада и Паралимпиада в Париже‑2024, ускорители истории (й)».

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На снимке рекламного постера, который сейчас активно распространяется в сети, видно, что кто‑то зачеркнул слово истории (й) и от руки дописал saccages. В вольном переводе — из «ускорителей истории» получились «ускорители грабежей».

«Матч ТВ» обратился за подробностями в филиал агентства в Дубае, однако на данный момент ответа нет.

В Сен‑Сен‑Дени расположены Олимпийская деревня и другие крупные спортивные объекты Игр. На территории департамента пройдут соревнования по боксу, современному пятиборью, скалолазанию, легкой атлетике, регби‑7, прыжкам в воду, синхронному плаванию, водному поло. В Сен‑Дени находится медиа‑деревня и международный вещательный центр.