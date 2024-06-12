Австралийская спортсменка пожаловалась на цены на билеты на Олимпиаду в Париже

Олимпийская чемпионка по водному поло из Австралии Матильда Кернс пожаловалось на дорогостоящие билеты на Игры-2024 в Париже. Билет на игру сборной Австралии по водному полу, по словам спортсменки, обошёлся её родственникам в более чем 140 тысяч рублей.

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«Нашей семье и друзьям придётся заплатить около $ 1625 за билет, чтобы посмотреть только одну из моих игр на Олимпиаде», — написала Кернс в своих социальных сетях.



Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.