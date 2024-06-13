Гимнаст Нагорный продолжит выступать на Играх БРИКС, несмотря на травму руки

Олимпийский чемпион гимнаст Никита Нагорный продолжит выступление на Играх БРИКС в Казани, несмотря на травму руки, из-за которой он снялся с соревнований в многоборье. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Анатолий Забелин.

Нагорный получил травму в четверг, выступая на первом снаряде многоборья.

"Никита, несмотря на повреждение руки, продолжит выступать на Играх БРИКС. Он выйдет на вольные упражнения и опорный прыжок", - сказал Забелин.



Нагорный является победителем командного турнира гимнастов на Олимпийских играх в Токио. Тогда же в Японии гимнаст выиграл две бронзовые медали - в личном многоборье и на перекладине. На его счету также олимпийское серебро командного турнира 2016 года. Нагорный - трехкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы.

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня.