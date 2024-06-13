Олимпийская чемпионка рассказала, как помогает сборной России на Играх БРИКС

Олимпийская чемпионка Виктория Листунова заявила, что помогает сборной России по спортивной гимнастике на Играх БРИКС в Казани.

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В четверг спортсменки соревнуются в личном многоборье. Листунова ранее вошла в список участников Игр БРИКС, выступающих вне конкурса.

— Я поддерживаю наших спортсменок как морально, так и физически. Также я помогала им в подготовке, потому что это очень важно.

— Как девчонки реагируют на помощь?

— Я думаю, они очень рады и намного спокойнее себя чувствуют, — сказала Листунова в эфире «Матч ТВ».

Игры БРИКС проходят 12–23 июня в столице Татарстана.