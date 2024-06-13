Украинские бильярдисты выступят на чемпионате мира в России

Украинские бильярдисты примут участие в чемпионате мира по пирамиде (русскому бильярду), который стартовал 12 июня в Сургуте. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Федерации бильярдного спорта России Яков Фирсов.

Чемпионат мира продлится до 17 июня.

"На турнире представлена 21 страна, есть еще представители Украины, но они выступят под флагом международной организации, потому что Украина не может прислать заявку - там против нас идут серьезным фронтом, есть антагонистические моменты, связанные с политикой. К тому же они написали заявление о том, что выходят из состава международной организации, хотя есть ребята, которые любят и умеют играть и всегда играли в пирамиду - в русский бильярд", - сказал Фирсов.



"Никто никогда не морщил нос: ни французы, ни немцы, ни голландцы, никто. Европа никогда не морщила нос по поводу того, что играет в русский бильярд. У нас есть и представители США", - добавил он.



На турнир в нейтральном статусе заявлены Максим Кульбач, Артем Моисеенко, Александр Свичкарь, Андрей Якимов. "Они переехали сюда, но у них еще украинские паспорта. Сегодня политика такая, что есть определенные сложности - если не в отношениях между людьми, то в отношениях между государствами", - отметил собеседник агентства.