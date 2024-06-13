Третьяк об открытии Игр БРИКС: «Наслаждался праздником и не хотел, чтобы он заканчивался. Спортсмены увидят дружелюбное отношение России ко всем»
Владислав Третьяк высказался о церемонии открытия Игр БРИКС.
Вчера я увидел, как 87 стран вышли с флагами. По сегодняшнему времени это большой успех. И было настолько все организованно, что я сидел и наслаждался этим праздником и не хотел, чтобы он заканчивался. Столько людей было задействовано, и все это было красиво, от сердца. Поэтому я думаю, что все спортсмены, которые приехали к нам в гости, не пожалели. Они не только здесь будут соревноваться, но и увидят прекрасный город Казань, дружелюбное отношение нашей страны ко всем. Это очень важно», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
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Третьяк об открытии Игр БРИКС: «Наслаждался праздником и не хотел, чтобы он заканчивался. Спортсмены увидят дружелюбное отношение России ко всем»
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