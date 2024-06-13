Российские синхронистки выиграли золотые медали Игр БРИКС в акробатической группе

Сборная России заняла первое место в соревнованиях по синхронному плаванию в акробатической группе в рамках Игр БРИКС.

В составе российской команды выступали Анастасия Бахтырева, Татьяна Гайдай, Дарья Гелошвили, Екатерина Коссова, Варвара Креопалова, Елизавета Минаева, Елизавета Смирнова и Агния Тулупова.

Победительницы показали результат 280,6800 балла. Второе место заняли представительницы Белоруссии с результатом 210,3266 балла. Третье место заняла группа из Таиланда (204,2334).

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня.