МОК пересмотрел результаты Олимпийских игр спустя 124 года

Международный олимпийский комитет (МОК) пересмотрел детали протокола велогонки на 25 километров, которая состоялась в рамках Олимпийских игр‑1900 в Париже, сообщает пресс‑служба организации.

Решение было принято в четверг в рамках второго дня заседания исполнительного комитета МОК, которое проходит в швейцарской Лозанне.

Серебряная медаль в велогонке, которую завоевал Ллойд Гильдебранд, была присуждена Франции, а не Великобритании. В МОК пришли к выводу, что несмотря на то, что Хильдебранд был гражданином Великобритании, он родился и вырос во Франции и выступал за французский клуб до и после Олимпийских игр 1900 в Париже.

Сборная Франции является победителем общего зачета Игр‑1900. На счету французской команды после пересмотра результатов велогонки стало 27 золотых, 39 серебряных и 37 бронзовых наград. Сборная Великобритании (15 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых) на Олимпиаде в Париже стала третьей.