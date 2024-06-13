МОК пересмотрел результаты Олимпиады 1900 года

Международный олимпийский комитет пересмотрел результаты соревнований по велогонкам на треке на Играх 1900 года в Париже.

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В МОК приняли решение пересмотреть результат гонки на 25 км на треке. Серебро в этом виде программы завоевал представлявший Великобританию Ллойд Гильдебранд.

Однако исполком МОК внес изменения в исторические документы. В организации решили, что эта медаль должна быть присуждена Франции, поскольку Гильдебранд хоть и был гражданином Великобритании, но родился и вырос во Франции и в этой стране выступал за профессиональный клуб.

Об этом рассказал официальный представитель МОК Марк Адамс. По его словам, это является достаточным основанием для того, чтобы медаль Гильдебранда досталась Франции, а не Великобритании.

Теперь на счету выигравшей общий зачет ОИ-1900 Франции стало 27 золотых, 39 серебряных и 37 бронзовых наград.