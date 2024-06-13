Олимпийская чемпионка высказалась об Играх БРИКС и Олимпиаде

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в командном многоборье Ангелина Мельникова поделилась мнением об Играх БРИКС и Олимпийских играх. Ее слова передает РИА Новости.

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Мельникова отказалась сравнивать итоги двух соревнований.

«Потому что судейство абсолютно разное всегда. Олимпийские игры и внутрироссийские старты — это разные старты», — рассказала она.



Мельникова заняла третье место в индивидуальном многоборье (55,550 балла). Однако по регламенту Игр БРИКС призерами могут быть не более двух спортсменов из одной страны. Золото и серебро завоевали россиянки Лейла Васильева (56,450), и Анна Калмыкова (56,100), поэтому бронза перешла белоруске Кире Магаревич (48,750).

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня. Всего будет разыграно 387 комплектов медалей в 27 видах спорта.