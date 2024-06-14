Синхронист Мальцев рассказал о задачах на Играх БРИКС

Четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев в эфире «Матч ТВ» заявил, что на Играх БРИКС перед ним стояла задача найти баланс между техникой и художественным впечатлением.

© Соцсети

В пятницу Мальцев завоевал второе золото на Играх БРИКС в Казани, выиграв произвольную программу соло. Он набрал 211,6542 балла.

— Было ощущение вы наплавали на более высокую оценку.

— У нас небольшой коэффициент сложности в программе, поэтому надо учитывать, что на этот коэффициент умножается оценка по художественному впечатлению. Мы ставили задачу показать здесь не максимальный коэффициент сложности, а найти баланс между техникой и художественным впечатлением. Поэтому общая оценка, возможно, не такая высокая, но если посмотреть оценки за каждый элемент, то они достаточно высокие, — сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».

В четверг Мальцев стал победителем технической программы соло, набрав 267,3216 балла.

Соревнования проходят 12–23 июня в столице Татарстана.