Индийский гимнаст сравнил конкуренцию на Играх БРИКС и Олимпиаде

Гимнаст из Индии Анас Али Шейх сравнил конкуренцию на Играх БРИКС и Олимпиаде.

© Sports.ru

– Вы впервые в России?

– Да, это мой первый визит в Россию. Казань – очень чистый город, Россия – прекрасная страна, мне все здесь очень нравится. Сейчас здесь +30, мне сказали, что для России это довольно жарко. Но там, откуда я родом, бывает и +50. Меня жарой точно не удивишь.

– Как вам организация Игр БРИКС?

– Ранее моим самым крупным турниром был чемпионат Азии, но здесь представлено намного больше стран. Так что Игры БРИКС – это мои самые большие соревнования в карьере. В Казани все организовано на самом высшем уровне.

– Можете ли сравнить уровень конкуренции с Олимпиадой?

– Уровень здесь очень высокий. Я бы сказал, что он близок к Олимпиаде, хотя немного не дотягивается. Противники здесь очень сильны, в частности, Никита Нагорный, Артур Далалоян и другие. Нагорный и вовсе является моим кумиром, – сказал Али Шейх.